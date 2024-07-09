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Политолог раскрыл, сможет ли Орбан добиться урегулирования конфликта на Украине

Политолог Перла: Орбан не сможет добиться урегулирования украинского кризиса

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Политический обозреватель Андрей Перла в разговоре с Tsargrad.tv дал оценку «мирной миссии» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в рамках которой он нанес визит на Украину, в Россию, Китай, а затем заявил о планах направиться в США. По мнению эксперта, глава венгерского кабмина захватывает информационное пространство, желая быть главным переговорщиком меду великими державами.

При этом политолог напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что на данный момент заключить мирный договор не представляется возможным, поскольку посредники не могут гарантировать соблюдения его условий, а легитимной власти на Украине нет.

«Не с кем говорить. Так что реальные переговоры, при всем уважении к Орбану, начнутся, когда встретятся президенты России и США», — сказал Перла.

В начале июля Орбан посетил Киев, а затем Москву. Он назвал свой визит в РФ продолжением «мирной миссии». В Евросоюзе раскритиковали Венгрию за эту поездку, а в Германии потребовали, чтобы страна ушла с места председателя Совета ЕС.

Венгерский премьер рассказал, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным спросил его мнение о существующих планах по урегулированию конфликта и безопасности Европы после окончания военных действий. Орбан также предложил российскому лидеру подумать о кратковременном перемирии.

После этого политик направился в Китай, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Следующая остановка Орбана — Вашингтон.

Ранее политолог объяснил, как могут наказать Орбана за «мирную миссию».

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