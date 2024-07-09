Нобелевский лауреат призвал Байдена выйти из президентской гонки

Глава Белого дома Джо Байден должен покинуть президентскую гонку и уступить место кандидата от Демократической партии вице-президенту Камале Харрис. Об этом в своей колонке для газеты The New York Times написал лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман.

По мнению эксперта, Байдену «следует отойти в сторону». Вероятно, в пользу Камалы Харрис на фоне того, каким «угрожающим» становится кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

«Президентские дебаты дали Байдену хорошую возможность показать народу США, кто он такой и кто такой Трамп. Байден держался спокойно и обнадеживающе, пока Трамп разглагольствовал. Но Байден полностью провалил это испытание», — заявил экономист.

7 июля член палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что Джо Байден должен «передать эстафету» и выйти из предвыборной борьбы, если он не в состоянии одержать убедительную победу над Дональдом Трампом на президентских выборах в этом году.

Позже американский лидер заявил общественности, что считает себя лучшим кандидатом в президенты от Демократической партии и никуда уходить не собирается, несмотря на давление со стороны своих спонсоров и собственной партии. Он отметил, что разочарован в поведении верхушки Демократической партии США.

Разговоры о состоянии здоровья Байдена и готовности его участвовать в президентской гонке усилились после дебатов Трампом, в которых действующий глава Белого дома проиграл республиканцу.

Ранее Стивен Кинг обратился к Байдену.