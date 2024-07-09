Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нобелевский лауреат призвал Байдена выйти из президентской гонки

Экономист Кругман призвал Байдена выйти из президентской гонки в пользу Харрис

close
100%
David J. Phillip/AP

Глава Белого дома Джо Байден должен покинуть президентскую гонку и уступить место кандидата от Демократической партии вице-президенту Камале Харрис. Об этом в своей колонке для газеты The New York Times написал лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман.

По мнению эксперта, Байдену «следует отойти в сторону». Вероятно, в пользу Камалы Харрис на фоне того, каким «угрожающим» становится кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

«Президентские дебаты дали Байдену хорошую возможность показать народу США, кто он такой и кто такой Трамп. Байден держался спокойно и обнадеживающе, пока Трамп разглагольствовал. Но Байден полностью провалил это испытание», — заявил экономист.

7 июля член палаты представителей конгресса США Адам Шифф заявил, что Джо Байден должен «передать эстафету» и выйти из предвыборной борьбы, если он не в состоянии одержать убедительную победу над Дональдом Трампом на президентских выборах в этом году.

Позже американский лидер заявил общественности, что считает себя лучшим кандидатом в президенты от Демократической партии и никуда уходить не собирается, несмотря на давление со стороны своих спонсоров и собственной партии. Он отметил, что разочарован в поведении верхушки Демократической партии США.

Разговоры о состоянии здоровья Байдена и готовности его участвовать в президентской гонке усилились после дебатов Трампом, в которых действующий глава Белого дома проиграл республиканцу.

Ранее Стивен Кинг обратился к Байдену.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами