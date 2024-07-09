Захарова назвала попадание западной ракеты по больнице в Киеве подтвержденным фактом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает подтвержденным фактом попадание ракеты ЗРК NASAMS в здание на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве. Ее слова приводятся на сайте российского МИД.
«Уже подтверждено, в том числе многочисленными свидетелями, что одна из ракет западного ЗРК «NASAMS» угодила в строение на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве», — сказала Захарова.
По его словам, попытки украинских властей использовать эту трагедию в целях пропаганды подтверждают их «бесчеловечную сущность».
8 июля в Киеве под ракетный удар попало токсикологическое отделение больницы «Охматдет». 9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения в адрес РФ, заявил, что российские военные не бьют по гражданским объектам.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что Соединенные Штаты умалчивают о том, что в больницу в Киеве попала ракета украинской противовоздушной обороны.
Ранее в Минобороны РФ объяснили попадание в больницу некачественной работой украинской ПВО.