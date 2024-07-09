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Посол ЕС назвал новые сроки по членству Грузии

Посол Герчинский не исключил вступления Грузии в ЕС в следующие пять лет

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Zurab Tsertsvadze/AP

Посол Европейского союза (ЕС) в Грузии Павел Герчинский не исключил, что Тбилиси будет включен в волну расширения политического объединения в ближайшие пять лет. Его слова приводит телеканал Imedi.

«Как известно, десять стран являются кандидатами на членство в ЕС. Грузия – одна из них. В каждой стране есть свои проблемы. Процесс продолжается. Новый руководящий орган Европейского Союза будет решать вопрос расширения с большими амбициями. Расширение ЕС является одной из главных задач, стоящих сейчас перед Европой», — сказал Герчинский.

Он выразил надежду, что следующая волна расширения состоится в ближайшие пять лет, и Грузия станет ее участником. Представитель ЕС отметил, что этот вопрос еще не решен, однако после парламентских выборов в Грузии «мы возобновим нашу работу и наверстаем упущенное время».

До этого в Службе внешней разведки России заявили, что поступающие данные свидетельствуют о решительном настрое Вашингтона добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября. Отмечается, что ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений может сыграть президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Кроме того, США хотят обвинить во всех бедах Грузии Россию.

Ранее Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии.

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