Посол Европейского союза (ЕС) в Грузии Павел Герчинский не исключил, что Тбилиси будет включен в волну расширения политического объединения в ближайшие пять лет. Его слова приводит телеканал Imedi.

«Как известно, десять стран являются кандидатами на членство в ЕС. Грузия – одна из них. В каждой стране есть свои проблемы. Процесс продолжается. Новый руководящий орган Европейского Союза будет решать вопрос расширения с большими амбициями. Расширение ЕС является одной из главных задач, стоящих сейчас перед Европой», — сказал Герчинский.

Он выразил надежду, что следующая волна расширения состоится в ближайшие пять лет, и Грузия станет ее участником. Представитель ЕС отметил, что этот вопрос еще не решен, однако после парламентских выборов в Грузии «мы возобновим нашу работу и наверстаем упущенное время».

До этого в Службе внешней разведки России заявили, что поступающие данные свидетельствуют о решительном настрое Вашингтона добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября. Отмечается, что ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений может сыграть президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Кроме того, США хотят обвинить во всех бедах Грузии Россию.

Ранее Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии.