Президент Грузии раскритиковала правящую партию страны из-за санкций США и ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти страны во вражеской и необдуманной политике, которая привела к санкциям со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза (ЕС). Об этом она написала на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«За аннулированием учений США последовала заморозка 30 млн евро для сил обороны», — написала Зурабишвили.

По ее мнению, это является ответом на необдуманную и вражескую политику правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» в их отношении.

Несколькими часами ранее посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский заявил, что объединение заморозило выделенные для министерства обороны страны €30 млн из-за закона об иностранных агентах. Также ЕС приостановил процесс интеграции Грузии.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах в заключительном, третьем чтении. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались. Президент страны наложила на него вето и назвала его «российским законом», который противоречит конституции и европейским стандартам. Несмотря на резкую критику закона со стороны ЕС и США, парламент Грузии преодолел президентское вето, и закон был принят окончательно.

Ранее США отменили военные учения с Грузией.