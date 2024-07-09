В Кремле отвергли обвинения в ударах по гражданским объектам на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами, комментируя обвинения Киева о якобы намеренном ударе РФ по больнице в украинской столице, заявил, что российские военные не бьют по гражданским объектам.

«Мы не совершаем удары по гражданским целям, удары совершаются по объектам инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу режима», — сказал он.

До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в Соединенные Штаты умалчивают о том, что в больницу в Киеве попала ракета украинской противовоздушной обороны (ПВО).

8 июля в Киеве под ракетный удар попало токсикологическое отделение детской больницы, есть пострадавшие.

В Минобороны России подтвердили групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине. При этом попадание в больницу объяснили некачественной работой украинской ПВО.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.