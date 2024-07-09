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Моди заявил об открытии новых консульств Индии в России

Моди рассказал об открытии двух новых консульств Индии в Казани и Екатеринбурге

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с индийской общиной в ходе своего визита в Москву заявил об открытии двух новых консульств Индии в России — в Казани и в Екатеринбурге. Его слова передает ТАСС.

«Хочу поделиться с вами одной хорошей новостью, мы открываем два новых консульства в России. Это облегчит путешествия и бизнес-сотрудничество», — сказал он.

Также Моди назвал Россию верным другом Индии. Он отметил, что в российско-индийских отношениях температура всегда со знаком плюс.

Премьер Индии прилетел в Москву с рабочим визитом 8 июля. Он обсудил с российским президентом Владимиром Путиным ряд вопросов двухсторонней повестки дня. В частности, Моди заявил, что российско-индийские переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между государствами.

The Economic Times сообщала, что индийская делегация во главе с премьер-министром в ходе продолжающегося визита в Москву обсудит долгосрочное соглашение о поставках нефти из России.

Ранее аналитик рассказал, о чем свидетельствует визит премьера Индии в Россию.

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Визит Моди в Москву
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