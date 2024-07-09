Маск обвинил власти США в привлечении в страну нелегалов для голосования

Действующие власти Соединенных Штатов планировали впустить в страну как можно больше нелегальных мигрантов, чтобы те могли проголосовать на президентских выборах. Такое мнение в соцсети Х выразил американский предприниматель Илон Маск.

«Все это время целью было впустить как можно больше нелегальных мигрантов, которые могли бы голосовать», — написал Маск в ответ на пост спикера палаты представителей США Майка Джонсона, который заявил, что Демократическая партия хочет сделать избирателей из нелегальных иммигрантов.

Накануне глава Белого дома Джо Байден заявил, что считает себя лучшим кандидатом в президенты от Демократической партии и никуда уходить не собирается, несмотря на давление со стороны своих спонсоров и собственной партии.

5 июля группа влиятельных спонсоров призвала действующего президента США сняться с президентской гонки «ради будущего нации».

До этого Байден признал, что облажался во время дебатов с кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях. Кроме того, его голос был хриплым все мероприятие, временами дрожал, и он начал дебаты особенно тихо. После теледебатов на площадке Байден покинул аудиторию с помощью своей супруги Джилл Байден.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Ранее Маск заявил, что в США нет президента.