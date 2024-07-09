Президент Украины Владимир Зеленский больше не исключает начало мирных переговоров с Россией из-за тяжелейшей ситуации в стране. Такую оценку дает издание Newsweek.

«Теперь ясно, что он [Зеленский] склоняется к переговорам», — говорится в тексте.

Newsweek напоминает, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак ранее заявлял о вероятности участия представителя России на следующем саммите по Украине. Такое развитие событий ставит Зеленского перед трудным выбором, поскольку согласие на мирное урегулирование может ударить по его рейтингам, в то время как продолжение военных действий ведет к коллапсу республики, говорится в тексте.

В материале отмечается, что Владимир Зеленский не сталкивался с более жестким решением за все время на посту главы государства.

«Согласие на условия России в переговорах может нанести ущерб его рейтингу одобрения и спровоцировать массовые протесты по всей стране. И наоборот, продолжение конфликта ведет страну к политической, экономической и демографической катастрофе», — следует из текста.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в роли посредников по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом могут быть только Соединенные Штаты, Евросоюз и Китай.

Ранее в Совфеде указали на превращение Зеленского из комика в «фюрера».