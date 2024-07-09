Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, почему Байден не выйдет из предвыборной гонки

Политолог Васильев указал на сильный политический кризис в Демпартии США

close
100%
Nathan Howard/Reuters

Несмотря на критику и призывы снять свою кандидатуру на пост президента США, Джо Байден планирует продолжать предвыборную кампанию, что вызывает беспокойство как среди союзников Вашингтона в Европе, так и внутри Демократической партии. Об этом пишет РИА Новости.

Издание цитирует главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, который полагает, что за решением Байдена продолжить предвыборную кампанию стоят личные мотивы. Действующий глава государства считает, что пребывание на посту президента спасет его сына Хантера от уголовного преследования.

Байден также полагает, что голосовать будут не за него, но против Дональда Трампа, нападки на которого в Демпартии заметно усиливают по мере приближения выборов.

«Он твердо знает, что власть Трампу ни за что не отдадут. Демократическая партия таких итогов никогда не признает. Как они это сделают — уже другой вопрос», — считает Васильев.

Демократическая партия США оказалась в «заложниках» у Байдена, поскольку он получил большинство голосов на праймериз, и сняться с предвыборной гонки он может только личным решением, добавляет он.

До этого Джо Байден заявил, что считает себя лучшим кандидатом в президенты от Демократической партии и никуда уходить не собирается, несмотря на давление со стороны своих спонсоров и собственной партии.

Ранее Байден резко высказался в адрес критиков из числа Демпартии.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами