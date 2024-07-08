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Байден резко высказался в адрес критиков из числа Демпартии

Байден призвал критиков бросить ему вызов на съезде Демократической партии

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден призвал критикующих его членов Демократической партии бросить ему вызов и выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства во время предстоящего съезда политического объединения. Соответствующее заявление он сделал в интервью MSNBC.

Байден подчеркнул, что его разочаровывают элиты в Демпартии США, которые якобы знают «настолько больше».

«Пусть любой из этих ребят посоперничает со мной. Давайте! Выдвигайте свою кандидатуру! Бросьте мне вызов на [национальном] съезде [Демократической партии]!», — призвал глава государства.

Президент США подчеркнул, что избиратели поддержат его на предстоящих выборах, несмотря на провальные дебаты с Дональдом Трампом. Байден сослался на «достаточно хорошие политические инстинкты» и отметил, что «средний избиратель» от него не отвернется.

До этого Джо Байден заявил, что считает себя лучшим кандидатом в президенты от Демократической партии и никуда уходить не собирается, несмотря на давление со стороны своих спонсоров и собственной партии.

Ранее Байден признал, что облажался на дебатах с Трампом.

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