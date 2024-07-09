Трамп рассказал, почему Байден не выйдет из президентской гонки

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что действующий глава государства Джо Байден не хочет выходить из предвыборной гонки, несмотря на призывы некоторых членов Демократической партии, из-за своего эго. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News.

«Мне кажется, что он вполне может остаться, у него есть эго, и он не хочет уходить. Он не хочет этого делать», — сказал бывший американский лидер.

Он отметил, что если Байден будет вынужден уйти в отставку или уйдет сам, то его место займет вице-президент Камала Харрис. Трамп считает ее «неэффективной», так как она отвечала за границу, «но никогда там не была», а также «плохо делала свою работу и не справлялась со многими вещами».

Экс-президент уверен, что у нынешнего главы Белого дома много власти, поскольку он заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии для выдвижения на президентский пост. Поэтому, полагает Трамп, единственный способ, которым демократы могут вывести Байдена из предвыборной гонки, — это использовать 25-ю поправку американской Конституции. Она определяет порядок осуществления полномочий президента при досрочном прекращении полномочий, в этом случае страну возглавляет вице-президент.

Накануне Байден заявил, что считает себя лучшим кандидатом в президенты от Демократической партии и никуда уходить не собирается. Он также подчеркнул, что его не волнует мнение богатых спонсоров, которые отказались его поддерживать.

Ранее Байден рассказал о своем состоянии на дебатах с Трампом.