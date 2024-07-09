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Посол РФ заявил об умалчивании США о попадании в больницу в Киеве украинской ракеты

Антонов уличил США в замалчивании инцидента с ударом ракеты по больнице в Киеве

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MFA Russia/Global Look Press

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США умалчивают о том, что в больницу в Киеве попала ракета украинской противовоздушной обороны (ПВО). Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.

«В США лицемерно умалчивают, что поразивший гражданскую инфраструктуру боезаряд оказался украинской ракетой ПВО», — заявил дипломат.

Антонов отметил, что в России не впервые наблюдают за тем, как украинские власти «внаглую» списывают на РФ свои «варварские преступления».

8 июля в Киеве под ракетный удар попало токсикологическое отделение детской больницы, есть пострадавшие.

В Минобороны РФ подтвердили групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине. При этом попадание в больницу объяснили некачественной работой украинской ПВО.

ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах сообщал, что ракетный удар пришелся по складу военного завода «Артем», где производят, в том числе, ракеты.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский журналист пришел к выводу, что в киевскую больницу попала ракета Patriot.

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