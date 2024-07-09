НАТО отказало журналистам РИА Новости и Sputnik в аккредитации на саммит

Организация Североатлантического договора (НАТО) отказала всем журналистам РИА Новости и Sputnik в аккредитации на саммит альянса, который начнется в Вашингтоне 9 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Для получения аккредитации журналистам необходимо было заранее подать два запроса. Первый направлялся на обработку в США как принимающей стороны мероприятия, второй — напрямую в НАТО. Сотрудники обоих изданий прошли необходимую регистрацию и вовремя подали запросы на аккредитацию. Однако, как утверждает агентство, все российские журналисты получили отказ от альянса без объяснения причин.

«Я не могу обсуждать причины этого решения, оно является окончательным», — говорится в сообщении, полученном РИА Новости от представителя НАТО.

С 9 по 11 июля в Вашингтоне пройдет саммит НАТО в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году.

До этого в Белом доме анонсировали объявления, которые будут сделаны на саммите НАТО.

Ранее в США назвали проблему, которая не дает присоединить Украину к НАТО.