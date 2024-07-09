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В США заявили, что не следует ждать изменений по отношению к РФ после саммита НАТО

Блогер Хинкл: не стоит ждать изменений по отношению к России после саммита НАТО

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Vadim Ghirda/AP

Не нужно ожидать от предстоящего саммита НАТО изменений по отношению к России. Об этом в интервью РИА Новости заявил известный блогер из США Джексон Хинкл.

По его словам, не стоит надеяться на какие-либо масштабные изменения в повестке НАТО. Североатлантический альянс бросает все возможные силы на то, чтобы противостоять России, но при этом все равно проигрывает.

Хинкл отметил, что в НАТО «еще не до конца потеряли рассудок», поэтому первые лица альянса не раз говорили о том, что крайне коррумпированная Украина не может войти в его ряды.

Блогер указал, что, несмотря на попытки Киева получить из НАТО все, что только можно, успехов на этом направлении не видно.

До этого эксперт Ричард Блэк заявил, что НАТО разделено, а исход предстоящего саммита блока в Вашингтоне неясен.

8 июля координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что на саммите Североатлантического альянса, который состоится в Вашингтоне, будет сделано несколько крупных объявлений о поддержке Украины.

Ранее в США назвали проблему, которая не дает присоединить Украину к НАТО.

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