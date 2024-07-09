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Депутат Московской городской думы привлечен к административной ответственности

Депутат Мосгордумы Локтев привлечен к административной ответственности

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Московская городская Дума

Депутат Московской городской думы понес административное наказание по решению Хорошевского районного суда города Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Как говорится в сообщении суда, Локтев Дмитрий Александрович был признан виновным в совершении административного правонарушения, описанного в ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской символики, экстремистских организаций или других запрещенных федеральными законами символов).

Суд присудил ему административное наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей.

Протокол о пропаганде экстремизма на парламентария составили еще 4 июля.

До этого лидера группы «2rbina 2rista» взяли под стражу за пропаганду нацистской атрибутики. Причиной стала одна из публикаций артиста в соцсетях. Также Гайсина уже штрафовали за пропаганду наркотиков в исполняемых треках.

Ранее против 17-летнего жителя Евпатории возбудили дело о пропаганде нацистской атрибутики.

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