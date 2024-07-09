Байден заявил, что США примут меры для укрепления системы ПВО Украины

Вашингтон и союзники намерены сделать новые шаги для укрепления потенциала Украины в сфере противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Согласно сообщению, на этой неделе американский лидер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Байдена, США «вместе с союзниками объявят о новых мерах для укрепления украинской системы ПВО».

До этого высокопоставленный представитель Белого дома заявлял, что США на саммите НАТО в Вашингтоне планируют объявить о новых мерах по укреплению противовоздушной обороны Украины.

5 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что на саммите планируется принять решение об усилении систем противовоздушной и противоракетной обороны альянса. По его словам, это коснется в том числе новой базы ракетной системы AEGIS Ashore в Польше.

Ранее в США анонсировали встречу Байдена с Зеленским на саммите НАТО.