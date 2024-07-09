В Белом доме заявили, что глава США готовится к пресс-конференции по итогам саммита НАТО

Президент США Джо Байден готовится к пресс-конференции, которая пройдет по итогам саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает телеканал C-SPAN.

Выступая перед журналистами на брифинге, Кирби отметил, что глава государства проводит подготовку, знакомится с материалами, делает домашнюю работу. Координатор Белого дома подчеркнул, что это является обычным делом, которым президент занят перед любыми международными мероприятиями, такими как саммит НАТО, совещание лидеров стран G7 или встреча в Нормандии.

До этого Кирби заявил, что Байдену не нужно убеждать союзников по НАТО в своих способностях руководить страной. По его словам, лидеры НАТО не ехали бы в Вашингтон на саммит Североатлантического альянса, если бы не верили в лидерство Соединенных Штатов.

Ранее в Белом доме рассказали о результатах медосмотров Байдена.