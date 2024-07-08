Вашингтон предложит Москве договориться по Украине независимо от того, кто победит на президентских выборах в США. Об этом в эфире YouTube-канала LCI заявил экс-посол Франции в США Жерар Аро.

По его словам, американцы являются реалистами. Поэтому они отлично понимают, что Киев не сможет вернуть утраченные территории. В связи с этим дипломат выразил уверенность в том, что США независимо от итогов президентских выборов в ноябре достигнут соглашения с Россией.

Бывший посол предположил, что с такой инициативой выступит именно американская сторона, которая попытается договориться с Москвой для урегулирования украинского конфликта. В свою очередь, Европа примет мирное соглашение с Россией даже на условиях, предложенных экс-президентом США Дональдом Трампом, так как это будет соответствовать ее интересам.

До этого генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Новые Минские соглашения («Минск-3») не устроят Украину и НАТО, Киеву нужны гарантии безопасности.

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