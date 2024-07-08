Путин наградил россиянина, который пытался обезвредить стрелка в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Орденом Мужества Валентина Николаенкова, который погиб, пытаясь обезвредить стрелка во время теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить Орденом Мужества Николаенкова Валентина Викторовича», — говорится в тексте.

Отмечается, что Николаенков работал директором центра управления и координации акционерного общества «Международный аэропорт «Внуково». Как писали СМИ, Николаенков пытался до одного из террористов и обезвредить, когда тот перезаряжал оружие.

Стрельба и пожар в «Крокус Сити Холле» произошли перед концертом группы «Пикник» 22 марта — к зданию прибыли террористы, которые расстреливали людей, концертный зал был полностью уничтожен. Погибли не менее 145 человек. Власти Подмосковья исключили строительство концертного зала на месте «Крокуса».

Ранее стало известно о сроках создания мемориала в память о жертвах теракта в «Крокусе».