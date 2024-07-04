Байден признал, что облажался на дебатах с Трампом

Президент США Джо Байден признал, что облажался во время дебатов с кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии Дональдом Трампом. Соответствующее заявление он сделал в интервью радиоведущему Эрлу Инграму, передает РИА Новости.

«Факт в том, что я облажался. Я допустил ошибку», — сказал президент США.

До этого представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что неудачное выступление Байдена на дебатах связано с сочетанием простуды и джетлага. Жан-Пьер отказалась соглашаться с утверждением, что на речь Байдена влияют возрастные изменения. Она повторила, что нынешний лидер США не намерен сниматься с президентской гонки.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях. Кроме того, его голос был хриплым все мероприятие, временами дрожал, и он начал дебаты особенно тихо. После теледебатов на площадке Байден покинул аудиторию с помощью своей супруги Джилл Байден. Согласно опросу CNN, Дональд Трамп показался более убедительным 67% людей, смотревших дебаты. При этом 57% усомнились в том, что Байден способен занимать президентский пост.

Ранее окружение Байдена указало на снижение его умственных способностей за полтора года.