Спонсоры Демпартии США пока не пришли к единому мнению о поддержке Байдена на выборах

Крупнейшие спонсоры Демократической партии США провели выходные, совещаясь о перспективах Джо Байдена как кандидата в выборной гонке на пост президента страны. Об этом пишет The New York Times.

Из публикации следует, что к единому мнению о том, стоит ли им поддерживать Байдена, финансисты пока не пришли. Однако варианты обсуждались самые разные: от необходимости немедленного выхода из выборной гонки до «элегантных способов», которыми Байден может отойти в сторону, чтобы сохранить свою репутацию. Вероятность дальнейшего участия действующего президента в выборной кампании также не исключается.

«Даже если Байден откажется сдвинуться с места, похоже, что некоторые ведущие финансовые доноры не закроют [для него] свои кошельки, учитывая их глубокую оппозицию Трампу», — резюмируется в статье.

8 июля стало известно, что Байден отказался выходить из предвыборной гонки. Об этом президент США написал на своей странице в соцсети Х. Байден выразил уверенность в том, что он лучше чем кто бы то ни было подходит для того, чтобы победить Дональда Трампа в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в США Байдену предрекли «критическую неделю».