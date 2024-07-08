Президент США Джо Байден отказался выходить из предвыборной гонки и выразил уверенность в своей победе над республиканцем Дональдом Трампом. Соответствующую запись американский лидер опубликовал на своей странице в социальной сети X.

В публикации указано, что Байден «решительно намерен остаться» в предвыборной гонке и довести ее до конца.

Действующий президент США заявил, что «не закрывает глаза» на опасения, звучащие после его дебатов с Трампом, однако считает их беспочвенными.

«Я бы не добивался переизбрания, если бы не был абсолютно уверен в том, что больше, чем кто бы то ни было, подхожу для того, чтобы победить Дональда Трампа в 2024 году», — написал Байден.

5 июля группа влиятельных спонсоров призвала Байдена сняться с президентской гонки в США «ради будущего нации».

В тот же день в интервью ABC американский президентзаявил, что пойдет на это только в случае божественного вмешательства.

Накануне газета Hill со ссылкой на бывшего советника администрации экс-президента США Барака Обамы Вана Джонса писала о том, что в демократической партии обсуждают уже не возможность, а способ замены Байдена на выборах.

Ранее стало известно, кто в США продолжает поддерживать Байдена.