Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американист объяснил, за что демократы «сливают» Байдена

Американист Ордуханян: весь Запад выводит Байдена из президентской гонки

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Весь Запад в целом намерен вывести Джо Байдена из президентской гонки, так как его считают несостоятельным политиком, убежден американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян. Так он в беседе с RT отреагировал на сообщения о том, что спонсоры демократической партии настаивают на отстранении Байдена.

«Дело в том, что Байдена сливают. И он настолько несостоятелен, что совершенно невозможно проводить, даже при таком наличии денег, какую-либо вменяемую глобалистскую политику», — заявил эксперт.

По его мнению, против Байдена выступают владельцы акций крупных компаний, «триллионы» которых смогут реализоваться только «в рамках глобалистской политики». Для них крайне невыгоден отказ от доллара — они стремятся к усилению его влияния. Байден, по мнению Ордуханяна, с этой задачей не справился, из-за чего его и стремятся заменить.

Возможной кандидатурой, которую могут выдвинуть на выборы вместо нынешнего президента, политолог назвал супругу экс-президента Штатов Мишель Обаму. Она сможет бороться за лидерство с Дональдом Трампом, заключил он.

Напомним, издание Axios до этого написало, что демократы хотят снять Байдена с президентской гонки. Позже CNN также сообщил, что демократы в конгрессе призвали его отказаться от участия в выборах, так как опасаются получить большинство мест в парламенте.

Ранее стало известно, что Байден получает инструкции, чтобы не теряться на мероприятиях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами