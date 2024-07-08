Американист объяснил, за что демократы «сливают» Байдена

Весь Запад в целом намерен вывести Джо Байдена из президентской гонки, так как его считают несостоятельным политиком, убежден американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян. Так он в беседе с RT отреагировал на сообщения о том, что спонсоры демократической партии настаивают на отстранении Байдена.

«Дело в том, что Байдена сливают. И он настолько несостоятелен, что совершенно невозможно проводить, даже при таком наличии денег, какую-либо вменяемую глобалистскую политику», — заявил эксперт.

По его мнению, против Байдена выступают владельцы акций крупных компаний, «триллионы» которых смогут реализоваться только «в рамках глобалистской политики». Для них крайне невыгоден отказ от доллара — они стремятся к усилению его влияния. Байден, по мнению Ордуханяна, с этой задачей не справился, из-за чего его и стремятся заменить.

Возможной кандидатурой, которую могут выдвинуть на выборы вместо нынешнего президента, политолог назвал супругу экс-президента Штатов Мишель Обаму. Она сможет бороться за лидерство с Дональдом Трампом, заключил он.

Напомним, издание Axios до этого написало, что демократы хотят снять Байдена с президентской гонки. Позже CNN также сообщил, что демократы в конгрессе призвали его отказаться от участия в выборах, так как опасаются получить большинство мест в парламенте.

Ранее стало известно, что Байден получает инструкции, чтобы не теряться на мероприятиях.