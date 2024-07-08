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Политолог объяснил, почему именно Китай стал третьим пунктом вояжа Орбана

Политолог Лукьянов: Орбан неслучайно включил Китай в свой мирный маршрут

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Vivien Cher Benko/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан элегантно продумал свой «миротворческий вояж», направившись сначала к непосредственным участникам украинского конфликта, а затем в Китай. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. По его словам, глава венгерского кабмина неслучайно выбрал Пекин в качестве третьего пункта своего маршрута.

«В последние месяцы Пекину отводят роль миротворца: многие политики убеждены, что китайское руководство способно повлиять на Россию», — пояснил Лукьянов.

Он также допустил, что в США Орбан встретится с кандидатом в президенты Дональдом Трампом, чья команда также предлагает инициативы по урегулированию конфликта на Украине.

В начале июля Орбан посетил Киев, а затем Москву. Он назвал свой визит в РФ продолжением «мирной миссии». В Евросоюзе раскритиковали Венгрию за эту поездку, а в Германии потребовали, чтобы страна ушла с места председателя Совета ЕС.

Венгерский премьер рассказал, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным спросил его мнение о существующих планах по урегулированию конфликта и безопасности Европы после окончания военных действий. Орбан также предложил российскому лидеру подумать о кратковременном перемирии.

После этого политик направился в Китай, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Следующая остановка Орбана — Вашингтон.

Ранее Орбан заявил, что не представляет себе поражения России на Украине.

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