Во Франции оценили вероятность изменения позиции по Украине после выборов

Лидер французской партии «Партиоты» Флориан Филиппо заявил, что по итогам парламентских выборов «Париж останется подчинен диктату Европейского союза (ЕС) и НАТО», в связи с чем позиция страны по Украине не изменится. Его слова приводит РИА Новости.

Филиппо напомнил, что Эммануэль Макрон уже искал поддержки от других фракций по результатам парламентских выборов в 2022 году, поэтому новый расклад сил не изменит политики государства.

«Больших изменений ждать не стоит. Большинство в парламенте, скорее всего, будет формироваться вокруг депутатов партии Макрона в союзе с социалистами и зелеными, а также республиканцами за исключением Эрика Сьотти – теми же депутатами, которые голосовали в поддержку одних и тех же законопроектов уже два года. То есть это сделает официальным уже существовавшее большинство», — сказал политик.

По его словам, центральный блок Макрона продолжит «править рядом союзников», как это было последние два года. В связи с чем политика Франции будет подчинена Евросоюзу и НАТО, в том числе по вопросу помощи Украине, указал Филиппо.

Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт». Блок Эммануэля Макрона «Вместе!» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен оказалось только третьим.

Ни одна из партий не получает абсолютного большинства в Национальном собрании (нижней палате парламента страны), что осложнит формирование нового правительства. После оглашения предварительных результатов в крупных городах Франции традиционно произошли беспорядки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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