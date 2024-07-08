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В МИД заявили о желающих лично пообщаться с Лавровым в Нью-Йорке

МИД: просьбы о встрече с Лавровым на полях Совбеза ООН в США будут рассмотрены

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МИД РФ/РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что внешнеполитическое ведомство внимательно рассмотрит просьбы о встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Об этом пишет ТАСС.

Вершинин напомнил, что с 1 июля начинается председательство Российской Федерации в Совбезе ООН. Туда отправится Лавров с делегацией чиновников из российского МИДа, чтобы принять участие в двух главных мероприятиях, которые запланированы на 16 и 17 июля.

«Сейчас поступает информация о том, что те, кто хотел бы принимать участие в этих главных мероприятиях, могут быть заинтересованы и искать встречи с министром. Все эти просьбы будут внимательно рассматриваться», — сказал Вершинин.

До этого в МИД РФ сообщили, что Лавров в июле будет председательствовать на двух заседаниях Совета Безопасности ООН. Так, 16 июля в Совбезе ООН состоятся дебаты на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».17 июля — открытые дебаты по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. 19 июля пройдут дебаты по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС.

Ранее Путин призвал к реформированию ООН.

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