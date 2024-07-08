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Макрон решил оставить Атталя на посту премьера Франции

AFP: Макрон не принял отставку премьера Франции Атталя

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Gonzalo Fuentes/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон не принял отставку премьер-министра страны Габриэля Атталя. Об этом сообщает AFP в социальной сети X.

«Макрон просит Атталя остаться премьер-министром, чтобы «обеспечить стабильность страны», — говорится в публикации.

8 июля премьер Франции прибыл в Елисейский дворец, чтобы подать Макрону прошение о своей отставке.

7 июля Атталь заявил, что утром 8 июля подаст в отставку с поста главы кабмина страны по итогам второго тура парламентских выборов в стране. Он подчеркнул, что его партия выступила успешнее, чем в первом туре выборов, однако этого недостаточно, чтобы набрать большинство в парламенте.

Во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт». Блок Эммануэля Макрона «Вместе!» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен оказалось только третьим. Ни одна из партий не получает абсолютного большинства в Национальном собрании, что осложнит формирование нового правительства. После оглашения предварительных результатов в крупных городах Франции традиционно произошли беспорядки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрон отказался от обращения к нации на фоне первых данных exit poll.

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