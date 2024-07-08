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Орбан заявил, что не представляет себе поражения России на Украине

Орбан: Путин знает, что произойдет в будущем и как Россия победит на Украине

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Vadim Ghirda/AP

Поражение России на Украине трудно себе представить, учитывая соотношение сил, вооружения и технологии. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкой газете Bild.

5 июля Орбан посетил Москву, где его встретил президент России Владимир Путин. Среди тем, которые обсудили политики, была касающаяся путей урегулирования украинского конфликта.

По мнению венгерского премьера, Путин имеет ясное представление о том, что произойдет в будущем и каким образом Россия одержит победу в конфликте.

«Победить Россию - это идея, которую трудно себе представить. Вероятность того, что Россию действительно можно победить, совершенно не поддается воображению», — заявил Орбан.

Политик предположил, что в ближайшие месяцы ситуация на поле боя ухудшится. Поэтому, по его словам, «сейчас правильный момент», чтобы «от политики войны перейти к мирной политике».

Орбан добавил, что рассчитывает обсудить возможность урегулирования конфликта с пятью ключевыми игроками - Россией, Украиной, США, ЕС и Китаем. 8 июля венгерский лидер побывал в Китае, 2 июля он встретился в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее в Кремле объяснили цель «мирной миссии» Орбана.

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