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В Кремле пожелали успехов новому президенту Ирана Пезешкиану

Песков: надеемся на продолжение отношений с Ираном при новом президенте

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Алексей Майшев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами, комментируя результаты президентских выборов в Иране, заявил, что российская сторона с большим уважением относится к выбору иранского народа, который реализовал свое суверенное право.

Представитель Кремля отметил, что РФ желает успехов новому руководителю Ирана Масуду Пезешкиану.

«Надеемся на продолжение отношений с Тегераном, которые имеют весьма положительную динамику развития в самых разных областях», — сказал он.

6 июля иранский избирком объявил о победе Масуда Пезешкиана на внеочередных президентских выборах, которые проводились после крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

По результатам обработки всех 30,530 млн бюллетеней Пезешкиан набрал 16,384 млн голосов — по меньшей мере 53,6% от общего числа. Его конкурент, представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили, получил 13,538 млн голосов (44,3%).

Пезешкиан стал девятым президентом республики в истории Исламской Республики Иран. Президент в Иране — второй по значимости политик в стране после Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. В обязанности главы государства входит реализация положений конституции и руководство исполнительной властью.

Ранее Путин поздравил Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана.

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