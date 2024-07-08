В Кремле оценили предложение Турции о «платформе мира» по Украине

В Кремле хотели бы создания мирной платформы для переговоров по Украине, которую предложила Турция. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

Он назвал президента РФ Владимира Путина «убежденным сторонником предпочтительности политико-дипломатических усилий» по урегулированию конфликта.

«Мы никогда не отказывались от переговоров...пока такой платформы нет, но можно только согласиться, было бы здорово, если бы такая платформа была», — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать предложение турецкой стороны.

6 июля министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств в Азербайджане заявил, что Анкара считает необходимым создание «платформы мира» для урегулирования украинского конфликта.

Он также призвал все страны, которые затронул конфликт между РФ и Украиной, выступать с единых позиций.

Ранее Эрдоган заявил, что украинский конфликт может выйти на мировой уровень.