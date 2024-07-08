Назван вероятный кандидат на пост премьера Франции

Экс-президент Франции Франсуа Олланд может занять пост премьер-министра страны после выборов в парламент, где явного большинства нет ни у одной из коалиций. Об этом в беседе с РИА Новости заявила профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО (У) МИД России, доктор исторических наук Евгения Обичкина.

«Я думаю, что большие шансы в этой новой легислатуре будут у Франсуа Олланда», — подчеркнула она, добавив, что он является левоцентристом и «умеет договариваться».

По оценке Обичкиной, в нынешних политических условиях во Франции складывается впечатление, что Олланд «становится более заметной фигурой, чем в последние годы».

До этого Олланд заявил, что не претендует на пост главы будущего правительства. Он обратил внимание, что ввиду отсутствия абсолютного большинства в нижней палате парламента ключевым фактором будет не личность кандидата, а политическая роль, которую Национальное собрание захочет играть. Экс-президент предрек, что французские власти могут ожидать «институциональные инновации».

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