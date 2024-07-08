В Совфеде рассказали, чего лишился Макрон после выборов

Во Франции больше не будет президентского правления после выборов в парламент, страну ожидает паралич власти, а президент

Эммануэль Макрон больше не сможет делать заявления от имени всего народа. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«По сути Францию ожидает не продолжение президентского правления, а паралич власти. Почти равные по силе три политические силы будут жестко конкурировать друг с другом», — подчеркнул сенатор.

По его словам, парламентские выборы во Франции привели к тому, что каждое голосование будет непредсказуемым.

В сложившейся сложной политической обстановке после выборов в стране Макрон утратил возможность говорить от имени всего народа, добавил Косачев.

Из этого следует резкое сокращение возможностей для Франции претендовать на роль международного лидера, отметил он.

До этого сообщалось, что во втором туре внеочередных парламентских выборов во Франции победила коалиция левых сил «Новый народный фронт». Блок президента Эммануэля Макрона «Вместе!» занял второе место, а правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен вопреки прогнозам оказалось лишь третьим. Ни одна из партий не получает абсолютного большинства в Национальном собрании, что осложнит формирование нового правительства. После оглашения предварительных результатов в крупных городах Франции традиционно произошли столкновения левых с полицией.

Ранее Олланд объявил об отказе выдвигаться на пост главы будущего правительства.