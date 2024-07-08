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Си Цзиньпин обратился к мировому сообществу по Украине

Си Цзиньпин: мир должен создать условия для урегулирования конфликта на Украине

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Global Look Press

Международному сообществу необходимо создать условия для урегулирования конфликта на Украине. Об этом в рамках переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

«Международное сообщество должно создать условия и оказать помощь обеим сторонам для возобновления прямого диалога и переговоров», — подчеркнул он.

По мнению Си Цзиньпина, скорейшее урегулирование ситуации на Украине отвечает интересам всех сторон.

Председатель КНР добавил, что Китай готов поддерживать необходимые контакты с Венгрией с целью стабилизации украинского кризиса, отметив совпадение позиций Будапешта и Пекина по необходимости разрешать конфликт на Украине.

До этого сообщалось, что визит премьера Венгрии Виктора Орбана стал неожиданным для Китая, однако поездке главы венгерского кабмина придают большое значение в Пекине.

В ночь на 8 июля по московскому времени Виктор Орбан прибыл в Китай.

5 июля Орбан посетил Россию. Он назвал свой визит продолжением «мирной миссии», опубликовав фото из аэропорта Внуково. В Евросоюзе резко раскритиковали Венгрию за этот визит, а в Германии потребовали, чтобы страна ушла с места председателя Совета ЕС.

Ранее сообщалось, что альянс Орбана в Европарламенте уже готов к формированию фракции.

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