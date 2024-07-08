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Альянс Орбана в Европарламенте уже готов к формированию фракции

Созданный премьером Венгрии Орбаном альянс получит статус фракции в ЕП

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Vadim Ghirda/AP

Правый альянс «Патриоты за Европу», в котором принимает активное участие премьер Венгрии Виктор Орбан, достиг необходимого количества поддержки для официального признания в качестве фракции Европарламента. Об этом пишет Politico.

Для получения статуса фракции нужно иметь не менее 23 парламентариев из семи стран-членов ЕС. Фракция достигла этой отметки после присоединения бельгийской партии известной как «Фламандский интерес».

До этого Орбан заявил, что итоги выборов в Европейский парламент позволили «замедлить поезд», который везет регион к очередной войне.

3 июля сообщалось, что члены французской партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» проводят переговоры с другими группами в Европарламенте, в результате чего партия, возможно, захочет присоединиться к альянсу Виктора Орбана.

Ранее Орбан прилетел в Китай.

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