Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший заместитель Шойгу может стать сенатором

«Ведомости»: бывший заместитель Шойгу Цаликов может стать сенатором от Тувы

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов может стать сенатором от Тувы. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на двух источников, близких к органам власти Тувы.

Цаликов работал на этом посту восемь с половиной лет. Он покинул его 17 июня после увольнения Сергея Шойгу, который 12 мая был назначен секретарем Совета безопасности РФ.

Экс-первый замглавы министерства возглавляет список «Единой России» на очередных выборах в региональный парламент вместе с главой Тувы Владиславом Ховалыгом и участником военной операции Буяном Кууларом, рассказал газете замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

Решение о выдвижении Цаликова приняла конференция регионального отделения ЕР, в праймериз по отбору кандидатов он не участвовал.

Как считает политолог Ростислав Туровский, выгодным для Цаликова стало бы назначение в аппарат Совбеза, но если этот вариант окажется невозможным, то он перейдет в Совет Федерации.

Ранее Путин назначил новых заместителей министра обороны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами