Китай стал ключевой силой, которая способна создать условия для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Китай является ключевой державой для создания условий для мира в российско-украинском конфликте», — отметил он.

До этого сообщалось, что визит премьера Венгрии Виктора Орбана стал неожиданным для Китая, однако поездке главы венгерского кабмина придают большое значение в Пекине.

В ночь на 8 июля по московскому времени Виктор Орбан прибыл в Китай.

5 июля Орбан посетил Россию. Он назвал свой визит продолжением «мирной миссии», опубликовав фото из аэропорта Внуково. В Евросоюзе резко раскритиковали Венгрию за этот визит, а в Германии потребовали, чтобы страна ушла с места председателя Совета ЕС.

Ранее сообщалось, что альянс Орбана в Европарламенте уже готов к формированию фракции.