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На Западе признали, что НАТО не позволит достичь мира на Украине

Журналист Боуз: НАТО не позволит достичь мира на Украине

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Североатлантический альянс не может существовать без войны, поэтому в НАТО будут избегать мира на Украине всеми способами. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Только мир пугает НАТО больше, чем война. Именно поэтому альянс продолжает существовать спустя 33 года после исчезновения Советского Союза», — отметил журналист.

В связи с такой политикой военно-политического блока мира на Украине в НАТО будут избегать любыми способами, добавил Боуз.

До этого экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что провал политики НАТО на Украине очевиден, однако Киев и страны Запада не могут ничего сделать, чтобы скрыть это.

Макгрегор счел, что государства Североатлантического альянса находятся в ступоре и не понимают, что необходимо делать. По его словам, спецслужбы США предпринимают все возможное, чтобы отсрочить поражение Украины до выборов американского президента.

Ранее американский военный сравнил действия ВСУ с поведением нацистов.

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