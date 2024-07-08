Санкции Запада против России привели к обратному эффекту, в РФ началось процветание. Об этом в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works заявил американский аналитик Майкл Хадсон.

«(В результате санкций. — прим. ред.) был утрачен сам фундамент процветания Западной Европы», — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что в связи с введением санкций против России в самой РФ началось процветание.

Ограничения, как напомнил Хадсон, были введены по инициативе США и поддержаны странами ЕС. Они привели к тому эффекту, на который рассчитывали в Вашингтоне — отрезали Европу от РФ.

До этого сообщалось, что Вашингтон опасается вводить новые антироссийские санкции по причине того, что РФ якобы использует нефтяные танкеры для обхода западных ограничений на продажу нефти, поскольку это может спровоцировать рост цен на «черное золото» и бензин в США и испортить предвыборную кампанию президента Джо Байдена.

По данным издания, американское казначейство выступило с инициативой о введении санкций против российских нефтяных танкеров, но Белый дом не спешит принимать решения по этому поводу.

Ранее США обвинили в использовании санкций и доллара в качестве оружия.