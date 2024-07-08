Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аналитик Хадсон: санкции Запада против России дали обратный эффект

Аналитик Хадсон: санкции против РФ дали обратный эффект

close
100%
«Газета.Ru»

Санкции Запада против России привели к обратному эффекту, в РФ началось процветание. Об этом в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works заявил американский аналитик Майкл Хадсон.

«(В результате санкций. — прим. ред.) был утрачен сам фундамент процветания Западной Европы», — подчеркнул аналитик.
Он добавил, что в связи с введением санкций против России в самой РФ началось процветание.

Ограничения, как напомнил Хадсон, были введены по инициативе США и поддержаны странами ЕС. Они привели к тому эффекту, на который рассчитывали в Вашингтоне — отрезали Европу от РФ.

До этого сообщалось, что Вашингтон опасается вводить новые антироссийские санкции по причине того, что РФ якобы использует нефтяные танкеры для обхода западных ограничений на продажу нефти, поскольку это может спровоцировать рост цен на «черное золото» и бензин в США и испортить предвыборную кампанию президента Джо Байдена.

По данным издания, американское казначейство выступило с инициативой о введении санкций против российских нефтяных танкеров, но Белый дом не спешит принимать решения по этому поводу.

Ранее США обвинили в использовании санкций и доллара в качестве оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами