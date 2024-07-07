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США обвинили в использовании санкций и доллара в качестве оружия

Посол Моргулов: США используют санкции и доллар как оружие в политических целях

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Алексей Майшев/РИА Новости

Вашингтон и его союзники используют санкции и долларовую гегемонию в качестве оружия для достижения своих политических целей. Об этом заявил посол России в Китае Игорь Моргулов, передает ТАСС.

По словам дипломата, США вместе с союзниками используют незаконные односторонние санкции в качестве инструмента принуждения против тех, кто, как Россия, не согласен с использованием доллара в качестве оружия для достижения политических целей.

Запад в попытке возродить однополярную модель мироустройства «создает разделительные линии, следуя логике блоковой конфронтации», и «бескомпромиссно пытается заставить страны глобального Юга встать на его сторону», отметил Моргулов.

5 июля президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что африканская страна полностью откажется от использования доллара США к середине 2026 года.

26 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что доллар потерял свою репутацию в мире, и слова экс-президента США Дональда Трампа на этот счет очень показательны и справедливы.

До этого независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр заявила, что действия США запустили процесс дедолларизации мировой экономики.

Ранее Вашингтону посоветовали «не плевать» в лицо и учиться дипломатии.

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