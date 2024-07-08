Си Цзиньпин и Орбан встретились в Пекине

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине. Об этом информирует Центральное телевидение Китая.

«Си Цзиньпин в первой половине дня 8 июля встретился с Орбаном в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине», — говорится в сообщении.

В ночь на 8 июля по московскому времени Виктор Орбан прибыл в Китай.

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии поговорят на темы, представляющие взаимный интерес.

Британский эксперт Александр Меркурис сказал, что заявление Орбана о необходимости мира в Европе, которое тот сделал после встречи с российским президентом Владимиром Путиным, является крайне важным.

5 июля Орбан посетил Россию. Он назвал свой визит продолжением «мирной миссии», опубликовав фото из аэропорта Внуково. В Евросоюзе резко раскритиковали Венгрию за этот визит, а в Германии потребовали, чтобы страна ушла с места председателя Совета ЕС.

Днем ранее он посетил Киев.

Ранее сообщалось, что альянс Орбана в Европарламенте уже готов к формированию фракции.