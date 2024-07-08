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Стало известно, о чем будут говорить Си Цзиньпин и Орбан

МИД КНР: Си Цзиньпин и Орбан обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поговорят на темы, представляющие взаимный интерес. Об этом сообщило министерство иностранных дел Китая, передает РИА Новости.

Переговоры пройдут 8 июля. В ведомстве обратили внимание, что главы государств проведут «углубленный обмен мнениями».

До этого стало известно, что Орбан прилетел в Китай. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал европейских политиков «пристегнуть ремни», поскольку на следующей неделе ожидается продолжение миротворческой миссии венгерского премьер-министра.

5 июля Орбан посетил Россию. Во время встречи, которая прошла в Сенатском дворце Кремля, премьер Венгрии и президент России Владимир Путин в том числе обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Германии заявили, что встреча Орбана и Путина опровергла тезис Запада.

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