Названы имена кандидатов в губернаторы Сахалинской области

Четыре претендента на должность губернатора Сахалинской области подали документы для регистрации в местную избирательную комиссию. Прием документов завершился 7 июля, передает ТАСС.

«Документы <…> представили кандидаты Валерий Лимаренко, Роман Веденеев, Вадим Полицинский, Павел Ашихмин», — уточнили в избиркоме.

Лимаренко является действующим губернатором, его выдвинула партия «Единая Россия», Веденеев баллотируется от политического объединения «Новые люди», Полицинский — от «Справедливой России — Патриоты — За правду» и Ашихмин — от КПРФ.

В публикации напомнили, что в этом году единым днем голосования в России назначено 8 сентября.

В начале июля стало известно, что в Оренбургской области полиция проверяет агитационные материалы кандидата в губернаторы Оксаны Родимцевой. Врач-стоматолог выдвигается на должность главы региона от «Партии возрождения России». В Telegram-канале своей избирательной кампании она часто публикует выступления Светланы Лады-Русь, создательницы запрещенной партии «Воля».

Ранее московский депутат от КПРФ объявил голодовку из-за признания его иноагентом и недопуска на выборы в Мосгордуму.