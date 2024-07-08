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Сестра Ким Чен Ына выступила с резкой критикой президента Южной Кореи

Ким Ё Чжон: президент Южной Кореи обрек свою страну на катастрофу

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Korean Central News Agency/AP

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль обрек свою страну на катастрофу. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Ё Чжон назвала провокацией, которой не может быть никакого оправдания, активизацию Сеулом военных учений и возобновление стрельб на полигонах рядом с границей КНДР. Она объяснила такие действия южнокорейской армией внутриполитической ситуацией в стране, вынуждающей находящихся в жесточайшем политическом кризисе Юн Сок Ёля и «его свору» найти выход в обострении обстановки на Корейском полуострове. Однако, подчеркнула сестра лидера КНДР, тем самым южнокорейский президент обрек свою страну на катастрофу.

Ким Ё Чжон подчеркнула, что в настоящее время межкорейские отношения находятся в наихудшем состоянии за всю историю. Она отметила, что армия КНДР немедленно отреагирует в случае любой попытки нарушить суверенитет Северной Кореи.

До этого сообщалось, что Южная Корея впервые за шесть лет возобновила стрельбы у границы с КНДР.

Ранее в МИД РФ предостерегли Южную Корею от передачи оружия Украине.

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