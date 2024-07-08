Несколько демократов выступили за выход Байдена из президентской гонки

Высокопоставленные демократы палаты представителей призвали к отказу нынешнего главы Белого дома Джо Байдена от участия в президентских выборах. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Ряд членов палаты представителей <…> сказали, что <…> Байдену нужно выйти из президентской кампании», — отметили в сообщении.

По данным телеканала, конгрессмены выразили озабоченность из-за возможного ущерба для демократов. По их мнению, это может помешать представителям партии получить большинство мест в парламенте на следующих выборах. В числе высказавшихся против Байдена в материале выделили Марка Такано, Адама Смита, Джима Хаймса и других.

Накануне муж вице-президента США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф сдал положительный тест на COVID-19 спустя два дня после появления на публике рядом с американским лидером Джо Байденом.

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