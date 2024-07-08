Олланд объявил об отказе выдвигаться на пост главы будущего правительства

Экс-президент Франсуа Олланд заявил, что не претендует на пост главы будущего правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Чтобы быть в правительстве, еще нужно быть кандидатом на то, чтобы им руководить, каковым я не являюсь», — сказал он.

Олланд обратил внимание, что ввиду отсутствия абсолютного большинства в нижней палате парламента ключевым фактором будет не личность кандидата, а политическая роль, которую Национальное собрание захочет играть. Экс-президент предрек, что французские власти могут ожидать «институциональные инновации».

До этого экс-президент Франции, занимавший этот пост в 2012–2017 годах, заявил, что «макронизму» в стране пришел конец.

В конце июня Олланд заявил о конце макронизма во Франции. По его мнению, настало время для переустройства. По словам экс-президента, макронизм дорого обошелся республике в политическом смысле.

Ранее в Европе заявили о риске выхода Франции из ЕС из-за Макрона.