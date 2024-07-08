В центр Парижа направили усиленные наряды полиции и водометы

В центре французской столицы появились усиленные наряды полиции и водометы. Об этом сообщает РИА Новости.

Полицейские силы были стянуты к площади Республики, где вечером в ожидании результатов второго тура парламентских выборов собрались более тысячи сторонников левых партий. Митингующие ликованием встретили оглашение первых итогов.

Ситуация на площади была мирной, однако позднее к собравшимся присоединились представители ультраправых организаций. Несмотря на устроенные ими провокации, серьезных столкновений с антифашистами не произошло.

Но власти, ожидая беспорядки, стянули в центр города крупные силы полиции и жандармерии, а также специальную технику. Сотрудники правоохранительных органов заблокировали все выходы с площади Республики.

По результатам второго тура внеочередных парламентских выборов ни один из политических блоков не достиг абсолютного большинства в 289 мест. Второе место занимает либерально-центристский блок «Вместе за республику», поддерживаемый президентом Эммануэлем Макроном.

До этого лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что фракция совершила исторический прорыв на выборах во французский парламент, удвоив число депутатов.

Ранее премьер-министр Франции Атталь заявил, что подаст в отставку.