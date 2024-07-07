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Мэр Моршанска объяснился после слов о смерти бойца «ради благоустройства города»

Мэр Моршанска сказал, что его слова о погибшем на СВО контрактнике переврали

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Алексей Банников/VK

Мэр Моршанска в Тамбовской области Алексей Банников заявил, что его слова о погибшем «ради благоустройства города» в зоне специальной военной операции (СВО) контрактнике переврали. Его слова приводит «Подъем».

Он отметил, что его слова вырвали из контекста и распространили в социальных сетях в центре информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины.

«Передергивать там, в ЦИПСО, большие мастера, и им за это и платят те, кто пытается окончательно рассорить братские народы», — сказал он.

До этого в социальных сетях распространилось видео, на котором Банников объясняет женщине, что ее брат «погиб за всех нас» — «чтоб город наш благоустраивался, чтобы были спортивные площадки, чтоб мост наш наконец-то отремонтировали, чтоб набережная у нас была». Местные жители сочли слова мэра кощунстенными.

До этого появились кадры с церемонии захоронения неизвестных солдат, которые погибли в ходе выполнения боевых задач на специальной военной операции на Украине (СВО) под Луганском

Ранее супруга Героя России обнаружила дневник, в котором боец рассуждал о своем долге.

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Операция на Украине
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