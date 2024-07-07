Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль хочет сохранить опцию возобновления войны в Газе

Офис Нетаньяху: Израиль сохранит за собой опцию возобновления войны в Газе

close
100%
Amir Cohen/Reuters

Израиль сохраняет опцию возобновления войны в секторе Газа до достижения всех планируемых целей независимо от сделки по заложникам с палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Премьер-министр продолжает твердо придерживаться принципов, уже согласованных Израилем», — заявили в офисе.

Там отметили, что любая сделка позволит Израилю вернуться к проведению операции сражаться до тех пор, пока все цели войны не будут достигнуты.

3 июля стало известно, что Израиль получил от ХАМАС ответ на предложение по сделке по заложникам. После этого глава израильской разведывательной службы Моссад Давид Барнеа отправился в Катар, чтобы принять участие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. 6 июля сообщалось, что ХАМАС принял предложение США о переговорах по освобождению заложников. 7 июля сообщалось, что глава ЦРУ Уильям Бернс планирует посетить Каир для участия в переговорах по прекращению огня в секторе Газа и возвращению пленных израильтян.

Ранее Нетаньяху назвал срок окончания войны Израиля и ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами