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Новые главы МИД и Минобороны Нидерландов посетили Украину

Главы МИД и Минобороны Нидерландов посетили Украину, пообещали поставку F-16

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Unsplash

Новые министры обороны и иностранных дел Нидерландов Рубен Брекельманс и Каспар Вельдкамп в первый раз приехали на Украину. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Минобороны Нидерландов.

Министры встретились со своими украинскими коллегами, а также президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Нидерланды продолжат прилагать усилия по обучению украинских солдат и поставке Украине систем вооружения, боеприпасов и оборудования», — заявил Брекельманс.

По его словам, обещанные F-16 не заставят себя долго ждать.

До этого посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что поставленные этой страной Вооруженным силам Украины истребители F-16 будут законной целью для российских войск и будут уничтожаться на тех же условиях, что и другое оружие. Ответственность за дальнейшую эскалацию конфликта российский посол возложил на западные страны.

Ранее Нидерланды разрешили экспортировать F-16 на Украину.

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