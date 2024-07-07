Новые главы МИД и Минобороны Нидерландов посетили Украину

Новые министры обороны и иностранных дел Нидерландов Рубен Брекельманс и Каспар Вельдкамп в первый раз приехали на Украину. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Минобороны Нидерландов.

Министры встретились со своими украинскими коллегами, а также президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Нидерланды продолжат прилагать усилия по обучению украинских солдат и поставке Украине систем вооружения, боеприпасов и оборудования», — заявил Брекельманс.

По его словам, обещанные F-16 не заставят себя долго ждать.

До этого посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что поставленные этой страной Вооруженным силам Украины истребители F-16 будут законной целью для российских войск и будут уничтожаться на тех же условиях, что и другое оружие. Ответственность за дальнейшую эскалацию конфликта российский посол возложил на западные страны.

Ранее Нидерланды разрешили экспортировать F-16 на Украину.